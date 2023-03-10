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Haberler Ekonomi Ev hanımlarına 1.375 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi yatacak! Onaylanır onaylanmaz 1-2 günde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Ev hanımlarına 1.375 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi yatacak! Onaylanır onaylanmaz 1-2 günde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara destek ödemesi sağlanıyor. Özellikle ülkemizde Aile Bakanlığı tarafından kadınlara çok sayıda sosyal destek ödemesi sağlanıyor. Eşinden ayrılmış, çalışmayan, boşanan, eşi vefat eden kadınlara devlet desteği yapılıyor. Bu kapsamda ödemeler 4.125 liraya kadar yükseldi. Peki, kimler yardımdan yararlanacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
10.03.2023 15:51 - Son Güncelleme: 10.03.2023 15:51
Ev hanımlarına 1.375 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi yatacak! Onaylanır onaylanmaz 1-2 günde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devletin sağladığı çok sayıda maddi destek ödemeleri bulunuyor. Bu teşvik ve destek ödemeleri 2023 yılında da devam etmektedir. Maddi destek miktarı duruma göre değişiklik gösterirken, genel olarak maaş halinde sağlanıyor. Devlet tarafından boşanan kadınlar için boşandıkları anda bağlanan maddi bir yardım bulunmaktadır. Ayrıca eşi vefat etmiş kadınlara da maddi destek sağlanıyor. Peki, kime ne kadar verilecek? İşte detaylar...

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Ev hanımlarına 1.375 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi yatacak! Onaylanır onaylanmaz 1-2 günde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

DUL YETİM MAAŞI 2023'TE NE KADAR OLDU?

Eşinden veya babasından dul yetim maaşı alanlar için taban maaş uygulaması bulunuyor. Burada alınan maaşın hisse oranına göre taban maaş yeniden hesaplanıyor.

Ev hanımlarına 1.375 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi yatacak! Onaylanır onaylanmaz 1-2 günde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

5 bin 500 liralık en düşük emekli maaşına göre dul ve yetim maaşı için miktarlar şu şekilde olacak:

Yüzde 75: 4.125 lira

Ev hanımlarına 1.375 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi yatacak! Onaylanır onaylanmaz 1-2 günde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Yüzde 50: 2.750 lira

Yüzde 25: 1.375 lira

Ev hanımlarına 1.375 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi yatacak! Onaylanır onaylanmaz 1-2 günde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

DUL YETİM AYLIĞI NASIL ALINIR?

Sigortalının ölümü halinde geride kalan hak sahiplerinin hayatlarını sürdürebilmeleri için sosyal güvenlik sistemi kendilerine dul aylığı bir başka ifadeyle ölüm aylığı ve yetim aylığı bağlıyor.

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