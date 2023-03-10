Ev hanımlarına 1.375 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi yatacak! Onaylanır onaylanmaz 1-2 günde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devletin sağladığı çok sayıda maddi destek ödemeleri bulunuyor. Bu teşvik ve destek ödemeleri 2023 yılında da devam etmektedir. Maddi destek miktarı duruma göre değişiklik gösterirken, genel olarak maaş halinde sağlanıyor. Devlet tarafından boşanan kadınlar için boşandıkları anda bağlanan maddi bir yardım bulunmaktadır. Ayrıca eşi vefat etmiş kadınlara da maddi destek sağlanıyor. Peki, kime ne kadar verilecek? İşte detaylar...