Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme! 20-25 yıl şartı yok! Erken emeklilik için SGK başvurusu yeterli! 3’te 1’i karşılanıyor! O tarihte...

Ev hanımları, emekli olabilmek için ödemeleri gereken primin üçte birini devletten alacaklar. Ayrıca, Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında sunulan özel fırsatlarla birlikte prim desteğine ek olarak yaş sınırı da esnetilecek. Tüm bu destekler, Aile ve Gençlik Bankası adı verilen yeni bir kuruluş tarafından finanse edilecek. Emeklilik fırsatı için ev hanımlarının çocuk sayısı da oldukça önemli bir faktör olacak...