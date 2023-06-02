Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme! 20-25 yıl şartı yok! Erken emeklilik için SGK başvurusu yeterli! 3'te 1'i karşılanıyor! O tarihte...
Ev hanımlarının emeklilik fırsatıyla ilgili beklediği detaylar sonunda ortaya çıktı. Devlet tarafından sağlanacak 12 bin TL'yi aşan prim desteğiyle birlikte erken emeklilik imkanları da sunulacak. Bakan Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaptığı açıklamalarda ev hanımlarının emeklilik konusunda önemli bilgiler paylaştı. SGK üzerinden yapılacak başvurularda bir dilekçe yeterli olacak. İşte, erken emeklilikle ilgili yapılan açıklamalar!
02.06.2023 14:38 - Son Güncelleme: 02.06.2023 14:38
Ev hanımları, emekli olabilmek için ödemeleri gereken primin üçte birini devletten alacaklar. Ayrıca, Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında sunulan özel fırsatlarla birlikte prim desteğine ek olarak yaş sınırı da esnetilecek. Tüm bu destekler, Aile ve Gençlik Bankası adı verilen yeni bir kuruluş tarafından finanse edilecek. Emeklilik fırsatı için ev hanımlarının çocuk sayısı da oldukça önemli bir faktör olacak...