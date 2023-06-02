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Haberler Ekonomi Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme! 20-25 yıl şartı yok! Erken emeklilik için SGK başvurusu yeterli! 3'te 1'i karşılanıyor! O tarihte...

Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme! 20-25 yıl şartı yok! Erken emeklilik için SGK başvurusu yeterli! 3'te 1'i karşılanıyor! O tarihte...

Ev hanımlarının emeklilik fırsatıyla ilgili beklediği detaylar sonunda ortaya çıktı. Devlet tarafından sağlanacak 12 bin TL'yi aşan prim desteğiyle birlikte erken emeklilik imkanları da sunulacak. Bakan Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaptığı açıklamalarda ev hanımlarının emeklilik konusunda önemli bilgiler paylaştı. SGK üzerinden yapılacak başvurularda bir dilekçe yeterli olacak. İşte, erken emeklilikle ilgili yapılan açıklamalar!

takvim.com.tr
02.06.2023 14:38 - Son Güncelleme: 02.06.2023 14:38
Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme! 20-25 yıl şartı yok! Erken emeklilik için SGK başvurusu yeterli! 3’te 1’i karşılanıyor! O tarihte...

Ev hanımları, emekli olabilmek için ödemeleri gereken primin üçte birini devletten alacaklar. Ayrıca, Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında sunulan özel fırsatlarla birlikte prim desteğine ek olarak yaş sınırı da esnetilecek. Tüm bu destekler, Aile ve Gençlik Bankası adı verilen yeni bir kuruluş tarafından finanse edilecek. Emeklilik fırsatı için ev hanımlarının çocuk sayısı da oldukça önemli bir faktör olacak...

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Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme! 20-25 yıl şartı yok! Erken emeklilik için SGK başvurusu yeterli! 3’te 1’i karşılanıyor! O tarihte...

EV HANIMLARI 12 BİN 804 TL ÖDEME ALACAK!

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan prim desteği ev hanımlarının emekliliklerini kolaylaştıracak. Prim ödemelerinin 3'te biri devlet tarafından karşılanırken destek, 12 bin 804 TL civarına varacak.

Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme! 20-25 yıl şartı yok! Erken emeklilik için SGK başvurusu yeterli! 3’te 1’i karşılanıyor! O tarihte...

BAKAN DERYA YANIK DETAYLARI AÇIKLADI

Bakan Yanık canlı yayında yaptığı açıklamada; "Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek." İfadelerini kullandı.

Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme! 20-25 yıl şartı yok! Erken emeklilik için SGK başvurusu yeterli! 3’te 1’i karşılanıyor! O tarihte...

''Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum."

Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme! 20-25 yıl şartı yok! Erken emeklilik için SGK başvurusu yeterli! 3’te 1’i karşılanıyor! O tarihte...

'EV KADINKARININ EMEKLİLİĞİ KOLAYLAŞACAK'

"Şöyle bir düzenleme olacak kabaca şu anda çerçevesi. Kendi evinde kendi ailesi kendi çocuğu eşi vs. için ama nihayetinde ev kadınlarının kendi ailesi için ürettiği ekonomik değerin de bir kamusal tarafı var.

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