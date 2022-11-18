Ev hanımlarına 1.000 TL nakit para! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar... PTT'den 2 ayda bir verilecek! Maaş gibi yatacak!
Devlet tarafından kadınlara birçok alanda destek ödemesi yapılıyor. Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına sosyal desteklerle yetişiyor. Ailelere, kadınlara, çocuklara, hastalara, işsizlere, yaşlılara ve engellilere yönelik çok sayıda sosyal destek programı yürütülüyor. Peki, 1000 TL yardım parasından kimler yararlanacak? İşte detaylar!
Devlet kanadından kadınlara birçok alanda destekler sağlanıyor. Özellikle sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 60'tan fazlasını da kadınlar oluşturuyor. Bu kapsamda ödemeler iki ayda bir olacak şekilde 1.000 lira olarak yapılıyor. İşte devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemeler ve şartlar...
Dul kadına 1.000 TL: Eşi vefat eden, maddi açıdan dezavantajlı durumdaki kadınlara 1.000 lira destek veriliyor. Ödeme her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor. Hane içinde sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, ihtiyaç sahibi olan ve eşini kaybetmiş kadınlar bu destekten yararlanıyor. Ayrıca bu ödemeden yararlanan kadınlar için ev projesi de hayata geçirildi.
Hanelere ayda 850-1.250 TL: Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca ayda 850-1.250 lira arasında nakdi destek sağlanıyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 1.833,45 liranın altında olanlar destekten yararlanabiliyor. Destek için e-Devlet'ten ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurmak gerekiyor.