Ev hanımlarına 10-15 yıl + 49-55 yaşında erken emeklilik! 20-25 yıl evli kalma şartı yok! En az 7.500 TL maaş! SGK 2008 öncesi sigorta 3600 prim yıl yaş tablosu!
Ev hanımlarına erken emeklilik yolları hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan Seçim Beyannamesi ile duyurduğu ev hanımlarına emeklilik müjdesinin ardundan yeni açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Nebati açıklamasında, "Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız." ifadelerine yer verdi. Ev kadınları 15 yıl yerine 12.5 yıl ya da 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek. Peki, 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik verilecek mi? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Ev hanımları iş hayatına katılamaması veya kendi evinde emek harcaması nedeniyle devlet kadınlara yeni fırsatlar sunuyor. Bazı şartların yerine getirilmesi ile artık çalışmayan ev hanımları da maaş alabilecek. Peki, ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
BAKAN YANIK AÇIKLADI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir televizyon programının canlı yayınına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ev hanımlarına getirilen emeklilik hakkına ilişkin konuşan Bakan Yanık, "Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek." ifadelerini kullandı.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NASIL OLACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Nebati, ev hanımlarına emeklilik planı hakkında şunları söyledi;
"Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu kapsamda ilk müjdemiz ev hanımlarımıza. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız.
Yıpranma hakkı da vererek, ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. Böylece en az bir ferdinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. Bu amaçla istihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini, gerekirse maaşının bir kısmını biz karşılayacağız. Her aşaması zorlukla dolu 10 yıllık bir emeğin ve mücadelenin ürünü olan İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bu merkez, Türk ekonomisini finans sektörünün lokomotifliğinde hızla büyütecektir."