📣Ev hanımları müjde! 📌Kendi işini kurmak isteyenlere Halkbank’tan 100.000 TL kredi desteği! 36 vadeli 💸KOSGEB desteği için başvuru şartları...

Kadınların iş hayatına daha çok girebilmesini isteyen Halkbank kadın girişimci destek kredisi ile yoğun ilgi görüyor. Ev hanımı olsa da kendi işini kurmak isteyen ve nakit ihtiyacını bankadan karşılamak isteyenler bir yandan da ödeme koşullarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. Kendi işini kurmak isteyenlere Halkbank'tan 36 ay vadeli 100.000 TL kredi desteği sağlanıyor. Halkbank 100 bin TL KOSGEB desteği için başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenerek başvurunuzu yapabilirsiniz.