Ev arayanlara 5 yıl boyunca sıfır faiz müjdesi! 15 bin konut satılacak! 2021 yılının sonuna kadar...
Sıfır bir daire sahibi olmak isteyenler özellikle online ilan sitelerinde satışa sunulan evlerin ilanlarını takip ediyor. Aynı zamanda bankaların sunduğu konut kredisindeki faiz oranları da sürekli mercek altında. Konut satın almak isteyenler için müjdeli haber paylaşıldı. Yeni yatırımlar birer birer devreye girmeye başlıyor. Emlak Konut, sektöre hareket getirmek adına dikkat çeken hamle başlatıyor. Yapılan açıklamada, İstanbul'da toplamda 12 projede yılın son çeyreğinde 15 bin konut satılacak. 2022 yılında satışa sunulacak olan dairelerin sayısı 20 bin olacak. Binlerce kişinin merakla beklediği projede 60 aya kadar vade farkı alınmayacak.
Ev arayanlara 5 yıl boyunca sıfır faiz müjdesi geldi. Bütçesine uygun bir daire almak isteyen vatandaşlar bir yandan ilan sitelerindeki fiyatları incelerken öte yandan da faiz oranlarını merak etmektedir. Emlak GYO ev arayanları sevindirecek bir gelişmeyi duyurdu. Yapılan duyuruda İstanbul'da 2022 yılının sonuna kadar 35 bin dairenin satışa sunulacağı açıklandı. Fiyatların daha ulaşılabilir olması adına 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli, taksit azaltıcı ödeme koşulları sağlanacağı ifade edildi. 12 projeyle yeni konutlar inşa edilecek. 35 bin konutun yapılacağı ilçeler arasında Çekmeköy, Başakşehir, Avcılar, Sarıyer, Küçükçekmece ve Kartal ilçeleri dikkatleri çekmeyi başardı.
15 BİN KONUT SATILACAK
Konut piyasasını hareketlendirecek adım Emlak Konut GYO'dan geldi. Şirket yılın son çeyreğinde 15 bin, 2022 sonuna kadar da 20 bin konut satışa sunacak. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Piyasada yeni ihalelerin yapılması, satışların başlaması ve vatandaşın bu projelere talep göstermesi diğer konut üreticilerini de harekete geçirecek" dedi.
2021 yılının son çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin sanayi ve konut sektörü başta olmak üzere tüm sektörler açısından olumlu olacağına ve büyümenin devam edeceğine inandıklarını belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Biz de şirket olarak son çeyrekte İstanbul'da toplam 12 yeni projenin satışlarına başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.