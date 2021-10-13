Ev arayanlara 5 yıl boyunca sıfır faiz müjdesi! 15 bin konut satılacak! 2021 yılının sonuna kadar...

Ev arayanlara 5 yıl boyunca sıfır faiz müjdesi geldi. Bütçesine uygun bir daire almak isteyen vatandaşlar bir yandan ilan sitelerindeki fiyatları incelerken öte yandan da faiz oranlarını merak etmektedir. Emlak GYO ev arayanları sevindirecek bir gelişmeyi duyurdu. Yapılan duyuruda İstanbul'da 2022 yılının sonuna kadar 35 bin dairenin satışa sunulacağı açıklandı. Fiyatların daha ulaşılabilir olması adına 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli, taksit azaltıcı ödeme koşulları sağlanacağı ifade edildi. 12 projeyle yeni konutlar inşa edilecek. 35 bin konutun yapılacağı ilçeler arasında Çekmeköy, Başakşehir, Avcılar, Sarıyer, Küçükçekmece ve Kartal ilçeleri dikkatleri çekmeyi başardı.