Ev almayan kalmayacak! Kiracılığa son! 0,89 oranla herkesi ev sahibi yapacak kampanya az önce açıklandı

Türkiye'de katılım bankacılığı alanında önde gelen bankalardan biri olmayı başaran Türkiye Finans Katılım Bankası, 120 ay vade ve %0,89 kâr oranları ile faizsiz olarak konut kredisi sunuyor. Türkiye Finans Satılık Gayrimenkulleri ile uygun vadede en cazip ödeme seçeneklerinden de yararlanarak vatandaşların rahatça ev sahibi olması sağlanması hedefleniyor.