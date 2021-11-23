Ev almak isteyenler dikkat! 250 bin TL konut kredisi için aylık taksit ödeme hesaplama ekranı! Herkes kiradan kurtulacak…

Ev satın almak için yıllarca çalışıp peşinat biriktirenler bankadan da nakit desteği alarak bu hayalini gerçekleştirmek istiyor. Bankalar birbiriyle yarışa giriyor ve aylık olarak faiz oranlarını ve kampanyalarında güncellemeler yapıyor. 250 bin TL 48 ay vade ile konut kredisi için aylık taksit ödemelerinin ne kadar olduğu, nasıl hesaplandığı gibi bilgiler araştırma konusu oluyor. Bütçesine en uygun konut kredisini tercih etmek isteyenler için bankaların güncel ödeme planlarını haberimizde derledik.