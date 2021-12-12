Ev alacaklara devlet desteği! 5 yıl kuralına dikkat edin! Yeni yılla birlikte artıyor! 42 bin TL hibe desteği başvuru şartları...

Vatandaşları ekonomik olarak rahatlatan ve hayallerine kavuşmalarını sağlayan destekler devlet tarafından verilmeye devam ediyor. Tabii bunun için istenilen şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Ev alacaklara 42 bin TL hibe desteği için başvuru şartları nelerdir? Dikkat edilmesi gereken 5 yıl kuralı nedir? Yeni yıl ile birlikte miktarda da artış olacak ve hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı tüm bilgileri haberimizde derledik.