Europower eşit mi oransal mı? Europower HALKA ARZ TARİHİ! 2023 Europower halka arz NE ZAMAN, kaç lot veriyor?
Europower halka arz ne zaman sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte Europower halka arz tarihi...
Europower halka arz ne zaman sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu hafta halka arz olacak şirketlerden birisi de Europower Enerji oldu. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ halka arzını onayladı. Peki, Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz eşit mi oransal mı? İşte detaylar...
EUROPOWER ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Europower Enerji'nin halka arzının 12 - 13 - 14 Nisan tarihlerinde 3 gün süreceği açıklandı. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 40,6 TL sabit fiyatından satışa sunulacak.
EUROPOWER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Sermaye Piyasası Kurulu, Europower Enerji'nin halka arzını onayladı. 60 milyon lot hisse satışa konu olacak ve halka arz büyüklüğü 2,4 milyar lira olacak. Şirket halka arz yoluyla mevcut sermayesini 45 milyon TL artıracak olup 5 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla satılacak. Fazla talebin gelmesi durumunda ise yine şirket ortağına ait 10 milyon TL nominal değerli payın satışı da gerçekleşecek.
EUROPOWER HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?
Bireysel ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım yöntemiyle satılacak olan paylar için açıklanan tahsisat grubuna göre payların %80'i yurt içi bireysel yatırımcıya, %3'ü şirket çalışanlarına ve %17'si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Halka arzın gerçekleşmesinin ardından şirketin halka açıklık oranı %27,3 olacak ve tüm payların satılmasıyla halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,4 milyar TL olarak gerçekleşecek.
EUROPOWER HALKA ARZ HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Europower , Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek. Hisseler, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.