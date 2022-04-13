RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi! 275 bin TL anında hesaba geçiyor

Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi! 275 bin TL anında hesaba geçiyor

2020 yılından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, özellikle ilk başladığı yıl içerisinde alınan kapanma tedbirleri sebebi ile esnafların kepenk kapatmasına sebep oldu. Bu noktada faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan ve dolayısı ile de nakde ihtiyacı artan esnaflara, kamu tarafından esnaf kefalet kredisi hizmeti sunulacağı bildirildi. İşte esnaf kefalet kredisi hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
13.04.2022 13:09 - Son Güncelleme: 13.04.2022 13:09
Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi! 275 bin TL anında hesaba geçiyor

2020 yılında Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, birçok ülkenin çeşitli tedbirler almasına yol açtı. Salgının başladığı ilk yıl kapılarını kapatan ülkeler, ülke sınırları içerisinde de kapanma kararı aldılar. Ülkemizin de uyguladığı koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birçok dükkân hizmet verememiş ve dolayısı ile de esnaflar geçim derdi içerisine düşmüşlerdir.

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Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi! 275 bin TL anında hesaba geçiyor

Nerede ise bir yıl boyunca hizmet veremeyen esnaflar, uğradıkları maddi kayıplar çerçevesinde nakit arayışı içerisine girdiler. Bu noktada esnafların mağduriyetlerini gidermek amacı ile esnaf kefalet kredisi hizmeti sunacağını açıklayan kamu bankası Halkbank, ilgili hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi! 275 bin TL anında hesaba geçiyor

Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?

Esnaf kefalet kredisi en az bir yıldır esnaf olan vatandaşlara verilen nakdi desteği kapsayan bir hizmettir. Bu hizmetten yararlanılabilmesi için esnaf odalarına dilekçe aracılığı ile başvuru yapılabilir ya da doğrudan Halk Bankası'na müracaat edilebilir.

Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi! 275 bin TL anında hesaba geçiyor

Halkbank Esnaf Kefalet Kredisi Ayrıntıları 2022

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Halk Bankası, yeni dönemde geliştirmiş olduğu kampanyalarında esnafları da unutmadığını gösterdi.

Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi! 275 bin TL anında hesaba geçiyor

Banka, işletme faaliyetlerini yürütebilmek adına nakde ihtiyacı olan esnaf ve KOBİ'lere, 275 bin TL'ye kadar işletme gideri kredisi, 1 milyon TL'ye kadar da işletme yatırımı kredisi hizmeti sunacağını bildirdi.

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