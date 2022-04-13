Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi! 275 bin TL anında hesaba geçiyor

Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?

Esnaf kefalet kredisi en az bir yıldır esnaf olan vatandaşlara verilen nakdi desteği kapsayan bir hizmettir. Bu hizmetten yararlanılabilmesi için esnaf odalarına dilekçe aracılığı ile başvuru yapılabilir ya da doğrudan Halk Bankası'na müracaat edilebilir.