Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi! 275 bin TL anında hesaba geçiyor
2020 yılından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, özellikle ilk başladığı yıl içerisinde alınan kapanma tedbirleri sebebi ile esnafların kepenk kapatmasına sebep oldu. Bu noktada faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan ve dolayısı ile de nakde ihtiyacı artan esnaflara, kamu tarafından esnaf kefalet kredisi hizmeti sunulacağı bildirildi. İşte esnaf kefalet kredisi hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları
13.04.2022 13:09 - Son Güncelleme: 13.04.2022 13:09
2020 yılında Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, birçok ülkenin çeşitli tedbirler almasına yol açtı. Salgının başladığı ilk yıl kapılarını kapatan ülkeler, ülke sınırları içerisinde de kapanma kararı aldılar. Ülkemizin de uyguladığı koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birçok dükkân hizmet verememiş ve dolayısı ile de esnaflar geçim derdi içerisine düşmüşlerdir.
Nerede ise bir yıl boyunca hizmet veremeyen esnaflar, uğradıkları maddi kayıplar çerçevesinde nakit arayışı içerisine girdiler. Bu noktada esnafların mağduriyetlerini gidermek amacı ile esnaf kefalet kredisi hizmeti sunacağını açıklayan kamu bankası Halkbank, ilgili hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.