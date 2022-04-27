Eşini kaybetmiş kadınlara ve anne babasını kaybetmiş olan yetim ve öksüzlere devlet desteği: 300 ve 500 TL’lik ödemeler hesaplara geçmeye başladı!

Bu kapsamda eşini yitirmiş olan bayanlara yayılan derli toplu nakit hizmeti ile anne- babasını yitirmiş olan öksüz ve yetimlere yayılan derli toplu nakit hizmeti, arama motorlarından sıklık ile sorgulanan yardım kategorileri olarak karşımıza çıkıyor. Bakanlık, en çok sorgulanan hizmetleri arasında yer alan bu iki ödeme hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.