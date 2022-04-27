Eşini kaybetmiş kadınlara ve anne babasını kaybetmiş olan yetim ve öksüzlere devlet desteği: 300 ve 500 TL'lik ödemeler hesaplara geçmeye başladı!
Geliştirdiği sosyal yardım modelleri ile ülke vatandaşlarının her daim yanısıra olduğunu gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de detaylı yardım modelleri aracılığı ile vatandaşın yanısıra yer almaya devam ediyor. Son olarak eşini, annesini ya da babasını yitirmiş olan vatandaşlara yardımlarda bulunacağını belirten bakanlık, alakalı hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı.
Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren gereksinim sahipleri, devletin güvencesi altına alınmaktadır. Bu kapsamda devletin bu anlayışına makul olarak sosyal yardım modelleri ilerleten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de sahip olunan hizmetlerine ek olarak detaylı yardım modelleri geliştirmeye devam ediyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan onlarca sosyal yardım modeli, kişilerin mağdur oldukları husus başlıklarının bir nebze olsun hafifletilmesine imkân sağlıyor.
Bu kapsamda eşini yitirmiş olan bayanlara yayılan derli toplu nakit hizmeti ile anne- babasını yitirmiş olan öksüz ve yetimlere yayılan derli toplu nakit hizmeti, arama motorlarından sıklık ile sorgulanan yardım kategorileri olarak karşımıza çıkıyor. Bakanlık, en çok sorgulanan hizmetleri arasında yer alan bu iki ödeme hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Eşini Kaybetmiş Olan Kadınlara Devlet Desteği!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkan ve "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Programı" ismi ile anılan sosyal yardım modeli, kadınların maddi yetersizlik sebebi ile mağdur olmalarını engelliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eşini kaybetmiş olan kadınlar için geliştirmiş olduğu Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Programı, ilgili grup içerisinde yer alan kadınlara 2 ayda bir nakit ödeme yapılmasını sağlıyor.