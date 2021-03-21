Ertelemeli destek kredisinde faiz oranı müjdesi! 3 sene taksitle ve düşük faizle 5.000-15.000 ve 30.000 TL anında alabilirsiniz!
Ertelemeli takviye kredisinde faiz oranı müjdesi! 36 ay vadeyle 5.000-15.000 ve 30.000 TL anında alabilirsiniz! QNB Finansbank tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve lüzumu olan yurttaşlara takviye kredisi verileceği bildirildi. Diğer bankaların faiz oranlarının 1.5 üzerinde olduğu, Qnb'nin ise kredi faizini 1.39 'ta tuttuğunun belirtildiği açıklamada başvuruların internet üzerinden ya da şubelerden yapılabileceği bildirildi. Daha önce 1.45'in üzerinde olan kredi faiz oranı 1.39'a çekildi. Kredi çekecek vatandaşlara sunulacak seçenekler şu şekilde sıralandı: Kolay Ödemeli Kredi: Bu seçenek için "İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın." denildi.
Qnb Finansbank'ın nakit ihtiyacı olan vatandaşlara verdiği destek kredisinde faiz oranında güncelleme yapıldı ve faiz oranı düşürüldü. İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. Çoğu zaman ise tatile çıkmak için tatil kredisi tercih edilir. Fakat araştırmalara göre kişiler en çok, eşya kredisinde başvuru yaparak ihtiyaç kredisi almışlardır. Bireyler ihtiyaç kredisini maksimum 36 ay kullanabilirler.