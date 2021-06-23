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Erken yaşta emeklilik müjdesi için SSK - SGK ve Bağkur'un açıkladığı şartlar belli oldu! 10 yıl içinde emekli...

Emekli olmak isteyen bazı vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu alanda sağladığı olanakları ve uygulamada olan haklarını tam olarak bilmiyorlar. 10 senelik çalışma süreci ile elde edilebilecek bu erken emeklilik hakkında ise standart 3 emeklilik koşulunun yanı sıra ek şartlar bulunuyor. Malulen emeklilik müracaatı yapacak çalışan ister 4A Sosyal Sigortalar Kurumu ister 4B Bağ-Kur ister de 4C Emekli Sandığı kapsamında olsun sigortalı çalışmaya başlamasının üzerinden hesaplanıyor. Bunun yanında bu 10 yıllık süre içerisinde de en az 1800 gün prim ödemesi yapmış olması lazım.

23.06.2021 11:41 - Son Güncelleme: 23.06.2021 11:41
Erken yaşta emeklilik müjdesi için SSK - SGK ve Bağkur'un açıkladığı şartlar belli oldu! 10 yıl içinde emekli...

Çalışamayacak vaziyette hastalığı bulunanlara SGK yaş koşuluna bakılmadan emeklilik hakkı sağlıyor. Çalışanın yaşına bakılmadan yalnızca temel koşulların sağlanması vaziyetinde sağlanan bu hak ile erken emeklilik hakkı elde ediliyor. Çalışma yaşamında yer alan vatandaşlar seneler içinde yaşadıkları sağlık meseleleri sebebiyle çalışamayacak hale gelebililiyorlar. SGK bu cins bir vaziyet oluşması vaziyetinde ise çalışanlara erken emeklilik hakkı sağlıyor. Sağlık meseleleri kapsamında çalışanların yaşına bakmadan temel prim, sigortalılık gün koşulunun sağlanması vaziyetinde emeklilik hakkı elde ediliyor. 10 sene çalışmayla 3600 prim günüyle emekli olmak isteyen vatandaşların dikkat edecekleri ilk husus işe giriş tarihi. Bunun yanında çalışanların sağlamaları gereken bir değişik şart ise yaş koşulu.

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Erken yaşta emeklilik müjdesi için SSK - SGK ve Bağkur'un açıkladığı şartlar belli oldu! 10 yıl içinde emekli...

10 YIL FORMÜLÜYLE ERKEN EMEKLİLİK

Emeklilik hakkı elde edebilmek için çalışanların SGK mevzuatında yapılan son düzenlemelerin ardından emekli olabilmeleri için belli bir yaşa ulaşmaları aynı anda SGK prim ve gün şartlarını da sağlıyor olmaları gerekiyor.

Erken yaşta emeklilik müjdesi için SSK - SGK ve Bağkur'un açıkladığı şartlar belli oldu! 10 yıl içinde emekli...

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş tarihine göre vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanıyor. 10 yıllık çalışma süreci ile elde edilebilecek bu erken emeklilik hakkında ise standart 3 emeklilik şartının yanı sıra ek koşullar bulunuyor.

Erken yaşta emeklilik müjdesi için SSK - SGK ve Bağkur'un açıkladığı şartlar belli oldu! 10 yıl içinde emekli...

1999 SONRASI İŞE GİRENLER İÇİN KISMİ EMEKLİLİK

1999 yılı sonrası işe girenler için ise kısmi emeklilik uygulanıyor. Kısmi emeklilik sisteminde ise 15 yıllık süre 25 yıla, 3600 gün ise 4500 güne yükseliyor. Yani vatandaşlar 25 yıllık çalışma süreci ve 4500 gün prim ödemesiyle emekliik hakkı sağlıyorlar.

Erken yaşta emeklilik müjdesi için SSK - SGK ve Bağkur'un açıkladığı şartlar belli oldu! 10 yıl içinde emekli...

Borçlanma Hakkına Dikkat

Emekli olacak olan vatandaşlar için borçlanma hakkına dikkat edilmesi gerekiyor. Borçlanma hakkı ile prim borçları tamamlanabilir. Burada erkeklerin askerlik, kadınların ise doğum borçlanması yapma hakları bulunuyor.