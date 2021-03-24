Erken yaşta emeklilik hakkı için SSK - SGK ve Bağkur'un açıkladığı şartlar belli oldu! Emeklilikte 10 yıl müjdesi!

10 YIL FORMÜLÜYLE ERKEN EMEKLİLİK

Emeklilik hakkı elde edebilmek için çalışanların SGK mevzuatında yapılan son düzenlemelerin ardından emekli olabilmeleri için belli bir yaşa ulaşmaları aynı anda SGK prim ve gün şartlarını da sağlıyor olmaları gerekiyor.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş tarihine göre vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanıyor. 10 yıllık çalışma süreci ile elde edilebilecek bu erken emeklilik hakkında ise standart 3 emeklilik şartının yanı sıra ek koşullar bulunuyor.