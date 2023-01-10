Erken emeklilikte 2-6-7 yıl mührü onaylandı! EYT'ye 1 adım kala 1261 prim mandalı! 2000, 2003, 2008'li SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf başlangıcı 1 yıl öne çekecek!
Erken emeklilik yüz binlerce kişinin hayalini süslüyor. Uzun yıllar çalışarak üretim ekonomisine hayat veren vatandaşlar prim ve yaş akdini doldurduktan sonra bağlı oldukları kuruluş üzerinden emekli oluyor. Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emekli olunabiliyor. Bazı şartlarda erken emeklilik mümkün. İşte mevzu hakkında tüm bilinmesi gerekenler haberimizde...
10.01.2023 16:14 - Son Güncelleme: 10.01.2023 16:15
EYT yasası için Başkan Erdoğan son açıklamasında yakında Meclis'e sunulacağını duyurmuştu. Emekli olacaklar heyecana kapılırken, eksik primi olan veya yılı dolmamış olanlar alternatif yolları aramaya koyuldu. 7 yıl kuralına uyan turnayı çat diye gözünden vuracak. Emeklilik için 3 temel şart bulunuyor. Ancak bazı durumlarda emekliliğe daha erken bir tarihte kavuşmak mümkün. Peki, erken emeklilik için neler yapmak gerekir? İşte merak edilenler haberimizde!