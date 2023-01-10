Erken emeklilikte 2-6-7 yıl mührü onaylandı! EYT'ye 1 adım kala 1261 prim mandalı! 2000, 2003, 2008'li SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf başlangıcı 1 yıl öne çekecek!

EYT yasası için Başkan Erdoğan son açıklamasında yakında Meclis'e sunulacağını duyurmuştu. Emekli olacaklar heyecana kapılırken, eksik primi olan veya yılı dolmamış olanlar alternatif yolları aramaya koyuldu. 7 yıl kuralına uyan turnayı çat diye gözünden vuracak. Emeklilik için 3 temel şart bulunuyor. Ancak bazı durumlarda emekliliğe daha erken bir tarihte kavuşmak mümkün. Peki, erken emeklilik için neler yapmak gerekir? İşte merak edilenler haberimizde!