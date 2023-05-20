Erken emeklilik için yeni formül ayyuka çıktı! EYT’yi kıl payı kaçıranlara müjde! 2. tur seçim öncesi yeni fırsat bu sefer onlara verildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan milyonlarca kişiye, yıllardır verdikleri mücadele sonucunda emeklilik müjdesi gelmişti. Erken emeklilik, çalışma hayatında daha erken bir süreçte emekli olmayı hedefleyen birçok kişinin dikkatini çeken bir konu haline gelmiştir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ve son gelişmeler, erken emeklilikle ilgili umutları artırmıştır. Peki, erken emekli olmak için neler yapmalısınız? İşte erken emekli olmanızı sağlayacak yol haritası.