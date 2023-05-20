Erken emeklilik için yeni formül ayyuka çıktı! EYT'yi kıl payı kaçıranlara müjde! 2. tur seçim öncesi yeni fırsat bu sefer onlara verildi
8 Eylül 1999 ve öncesinde işe giren kişiler için uygulanan emeklilik şartları değiştirildi ve bu kişiler için yaş şartı kaldırıldı. Böylelikle 1999'da getirilen yaş şartı nedeniyle emeklilik hakkını kaybeden kişiler, bu haklarına yeniden kavuştu. Prim gün ve hizmet yıl şartı dolan kişiler ise emekli edildi. EYT konusunda yeni bir perde, staj ve çıraklık mağdurları için açılıyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan milyonlarca kişiye, yıllardır verdikleri mücadele sonucunda emeklilik müjdesi gelmişti. Erken emeklilik, çalışma hayatında daha erken bir süreçte emekli olmayı hedefleyen birçok kişinin dikkatini çeken bir konu haline gelmiştir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ve son gelişmeler, erken emeklilikle ilgili umutları artırmıştır. Peki, erken emekli olmak için neler yapmalısınız? İşte erken emekli olmanızı sağlayacak yol haritası.
Çıraklık ve Staj Sigortası Mağdurları Son Dakika Müjdesi! Cumhur İttifakı Söz Verdi, Onlara da Erken Emeklilik Geliyor
Seçim öncesinde CHP'li Özgür Özel tarafından yapılan açıklamayla tüm çıraklık ve staj sigortası mağdurlarına da EYT sözü verildi ve bu kişilerin de emekli edilecekleri duyuruldu.
Staj ve çıraklığın hizmet süresi sayılması konusundaki vaadimiz geçerlidir. Bunun altını çiziyoruz. EYT gibi, bu da önem verdiğimiz bir konu. Yetişmesi için mücadele verdik, yetişmedi ama önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi için sözümüzün arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum