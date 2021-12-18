Erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı! 1 yıl, 2 yıl, 6 yıl, 8 yıl erken emekli olma formülü belli oldu

İlk işe giriş tarihi özellikle emeklilik için dikkate alınan en temel unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Yasalarda yapılan düzenlemeler nedeniyle prim ve yaş şartları da farklılık gösteriyor.

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