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Haberler Ekonomi Erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı! 1 yıl, 2 yıl, 6 yıl, 8 yıl erken emekli olma formülü belli oldu

Erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı! 1 yıl, 2 yıl, 6 yıl, 8 yıl erken emekli olma formülü belli oldu

Erken emeklilik hayali kuranlar için birçok yeni detay ortaya çıktı. Emeklilik için gerekli prim gün sayısının eksik ya da bildirilmemesi halinde yaşanacak mağduriyetlerin giderilmesi için yeni çalışmalar yapılıyor. Primi eksik veya bildirilmeyenler için başlayan hizmet tespiti ile bu sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. İşte emeklilikte mağduriyetleri giderecek hizmet tespiti detayları. SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'den erken emekli olun! Beklenen duyuru 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi! 1999 öncesi ve sonrası işe girenler! 49, 50, 51 ve 52 yaşında mı emekli olacaksınız? Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı! Hesaplama ekranı

takvim.com.tr
18.12.2021 09:16 - Son Güncelleme: 18.12.2021 09:16
Erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı! 1 yıl, 2 yıl, 6 yıl, 8 yıl erken emekli olma formülü belli oldu

Hizmet Tespiti Davası Mağduriyetler Giderilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışan ve eksik ya da işveren tarafından bildirilmeyen primler için vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanıyor.

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Erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı! 1 yıl, 2 yıl, 6 yıl, 8 yıl erken emekli olma formülü belli oldu

Yasalarda da yer bulan hizmet tespiti davası açılarak vatandaşların bu süreleri de primlerine ekletmesi mümkün hale geliyor. İş mahkemesine açılacak dava ile belirli tarihlerde sigortasız çalışmasından doğan mağduriyetin tespiti için SGK'ya karşı söz konusu sürelerin tespitini sağlayabilecekler.

Erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı! 1 yıl, 2 yıl, 6 yıl, 8 yıl erken emekli olma formülü belli oldu

İlk işe giriş tarihi özellikle emeklilik için dikkate alınan en temel unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Yasalarda yapılan düzenlemeler nedeniyle prim ve yaş şartları da farklılık gösteriyor.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı! 1 yıl, 2 yıl, 6 yıl, 8 yıl erken emekli olma formülü belli oldu

Özellikle primleri geç bildirilenlerin emeklilik hakkı için ilgili kurumlara müracaat ederek eksik primlerinin tespit edilecek haklarını almaları mümkün hale getirilmiştir.

Erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı! 1 yıl, 2 yıl, 6 yıl, 8 yıl erken emekli olma formülü belli oldu

Borçlanma Yoluyla Eksik Primler Tamamlanabilecek

Hizmet tespiti kapsamında emeklilik için ayrıca kadın ve erkek sigortalı çalışanlar için farklı tip uygulamalar da yapılmaktadır. Askerlik, doğum veya yurt dışında yaşama sürelerinin borçlanma yöntemi ile primlere eklenmesi sayesinde erken emeklilik hakkı elde edilebiliyor.

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