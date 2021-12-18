Erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı! 1 yıl, 2 yıl, 6 yıl, 8 yıl erken emekli olma formülü belli oldu
Erken emeklilik hayali kuranlar için birçok yeni detay ortaya çıktı. Emeklilik için gerekli prim gün sayısının eksik ya da bildirilmemesi halinde yaşanacak mağduriyetlerin giderilmesi için yeni çalışmalar yapılıyor. Primi eksik veya bildirilmeyenler için başlayan hizmet tespiti ile bu sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. İşte emeklilikte mağduriyetleri giderecek hizmet tespiti detayları. SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'den erken emekli olun! Beklenen duyuru 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi! 1999 öncesi ve sonrası işe girenler! 49, 50, 51 ve 52 yaşında mı emekli olacaksınız? Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı! Hesaplama ekranı
18.12.2021 09:16
- Son Güncelleme: 18.12.2021 09:16
İlk işe giriş tarihi özellikle emeklilik için dikkate alınan en temel unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Yasalarda yapılan düzenlemeler nedeniyle prim ve yaş şartları da farklılık gösteriyor.
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Borçlanma Yoluyla Eksik Primler Tamamlanabilecek
Hizmet tespiti kapsamında emeklilik için ayrıca kadın ve erkek sigortalı çalışanlar için farklı tip uygulamalar da yapılmaktadır. Askerlik, doğum veya yurt dışında yaşama sürelerinin borçlanma yöntemi ile primlere eklenmesi sayesinde erken emeklilik hakkı elde edilebiliyor.