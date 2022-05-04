Erken emekli olmak isteyenlere yol göründü: SGK erken emekli olma hakkı tanınacağını duyurdu! Bunu yapın 10 senede emekli olun!

Emekli olmak, zorlu bir çalışma hayatına sahip olmuş olan ve uzun yıllardır yaşlılık döneminde rahata ermek isteyen vatandaşların bir numaralı planları arasında yer almaktadır. Bu planın gerçekleşmesi için ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan yaş, sigortalı olma süresi ve prim ödemesi şartlarının sağlanması gerekmektedir.