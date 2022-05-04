Erken emekli olmak isteyenlere yol göründü: SGK erken emekli olma hakkı tanınacağını duyurdu! Bunu yapın 10 senede emekli olun!
Emekli olma hayallerini erkene çekmek isteyen vatandaşlara, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan müjdeli haber geldi. Kurum tarafından yapılan resmi açıklama ile birlikte bazı meslek gruplarında istihdam edilmiş olan vatandaşların yıpranma payı ayrıcalığı ile erken emekli olabilecekleri bilgisi kaydedildi. İşte söz konusu ayrıcalığa ilişkin ayrıntılar
04.05.2022 15:10 - Son Güncelleme: 04.05.2022 15:10
Emekli olmak, zorlu bir çalışma hayatına sahip olmuş olan ve uzun yıllardır yaşlılık döneminde rahata ermek isteyen vatandaşların bir numaralı planları arasında yer almaktadır. Bu planın gerçekleşmesi için ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan yaş, sigortalı olma süresi ve prim ödemesi şartlarının sağlanması gerekmektedir.
Kısacası, bazı meslek gruplarında istihdam edilmiş olan vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından erken emekli olma hakkı tanınır.
Erken Emekli Olma Hakkı Nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı olma süresinin bazı meslek grupları için esnetildiği belirtmiştir. Söz konusu ayrıcalıklı hizmete göre tehlikeli meslek grupları içerisinde görev yapan kişilerin 1 yıllık çalışma sürelerine ilave yapılır.