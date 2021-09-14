Erken emekli olmak isteyenler için ağızları kulaklara vardıracak haber! 1999-2002- 2008 öncesi ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar...

Erken emekli olmak çalışma hayatına devam eden her bireyin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Normal koşullarda vatandaşların emeklilik maaşı alabilmesi amacıyla tespit edilen şartlara ideal olması gerekir. Bu şartlar arasında sigortalılık süresi, bireyin yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. 1999 – 2002, 2002 – 2008 ve 2008 ardından tarihleri ile çalışma hayatına başlayanlar amacıyla değişik şartlar geçerli olacak. Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmeye denilmektedir. Erken emekli olabilmenin de birtakım şartları ve kuralları bulunmaktadır. Erken emeklilikte sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum ardından iki senelik sürelerini borçlanabilirler. Doğum borçlanmasının yanı sıra askerlik borçlanması da gene tanınan erken emeklilik şartlarından birisidir.