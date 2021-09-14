Erken emekli olmak isteyenler için ağızları kulaklara vardıracak haber! 1999-2002- 2008 öncesi ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar...
Erken emekli olmak çalışma hayatına devam eden her bireyin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. 1999 tarihinden daha evvelce sigorta girişi olanlar 3600 günden emekli olmak amacıyla hangi şartları yerine getirmesi gerekliliğini araştırıyor. 8 Eylül 1999 ve daha evvel sigorta girişi olan vatandaşlarda yaş şartlarına bakılmaksızın sigortalı çalışma ve prim gün ödeme halleri gözler önüne alınıyordu. Bu anlamda erken emeklilik için şartlar değişkenlik göstermektedir. Haberimizde yer alan şartları sağladığınız takdirde hayallerinizdeki gibi erkenden emekli olabilirsiniz.
Erken emekli olmak çalışma hayatına devam eden her bireyin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Normal koşullarda vatandaşların emeklilik maaşı alabilmesi amacıyla tespit edilen şartlara ideal olması gerekir. Bu şartlar arasında sigortalılık süresi, bireyin yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. 1999 – 2002, 2002 – 2008 ve 2008 ardından tarihleri ile çalışma hayatına başlayanlar amacıyla değişik şartlar geçerli olacak. Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmeye denilmektedir. Erken emekli olabilmenin de birtakım şartları ve kuralları bulunmaktadır. Erken emeklilikte sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum ardından iki senelik sürelerini borçlanabilirler. Doğum borçlanmasının yanı sıra askerlik borçlanması da gene tanınan erken emeklilik şartlarından birisidir.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?
Erken emeklilikte koşullar ilk önce cinsiyete göre değişmektedir. Kadınlar doğum borçlanması ile erkekler de askerlik ile erken emeklilik fırsatından yararlanabilir. Öncelik ile bayanların doğum borçlanmasını ele alacak olursak, bayan çalışanların çocukları üzerinden prim kazanma hakkı bulunuyor. Bu imkân 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 sene kazandırıyor. Böylece yaşı ve senesi dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 sene erken emekli olabiliyor. Burada tek koşul annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.
BAZI MESLEKLERDE SİGORTALILIK SÜRELERİ GERİYE ÇEKİLEBİLİYOR
Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tanımladığı bu üstünlük belli mesleklere uygulanıyor. Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkânına kavuşuyor. Yani bir senede 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor. Bu da normal çalışanlara göre erken emeklilik meydana çıkartıyor.
1999 öncesi emeklilik şartları…
8 Eylül 1999 ve daha öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlarda yaş şartlarına bakılmaksızın sigortalı çalışma ve prim gün ödeme durumları gözler önüne alınıyordu. Kanuna göre 20 ila 25 yıl arasında çalışma hayatına devam eden vatandaşlar 5000 ila 5975 prim gün ödemesi ile emeklilik haklarının sahibi olabiliyordu.
EYT yasasından sonra düzenleme…
Emeklilikte yaşa takılanlar olarak da bilinen EYT yasası geldiği andan beri milyonlarca vatandaş oldu. 25 yıl sigortalı çalışma süresi kadar birçok şeye artış gelmesi insanların yaş şartlarına takılarak emekli olamamasına neden oldu. Bu durum karşısında vatandaşlar uzun zamandır hükümet kanadından EYT yasası gelsin diye bir hamle bekliyor.