Erken emekli olmak için bunlara dikkat edin! SGK’dan 8 sene erken emeklilik mümkün! İşte kadın ve erkekler için şartlar…
Kadın ve erkek fark etmeksizin sigortalı olarak uzun seneler çalışma hayatında hizmet veren vatandaşlar bir gün emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Prim gün sayısını tamamlayanlar yaşı beklemek durumunda kalıyor ve emekliliği erkene çekmenin yollarını arıyor. Daha erken emekli olabilmenin yolu açılıyor ve bunun için belli başlı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor. SGK'dan 8 sene erken emeklilik mümkün, peki kadın ve erkekler için şartlar nelerdir? Kadınlarda doğum borçlanması nasıl yapılıyor, ne kadar gün kazandırıyor? İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor!
29.10.2021 15:22
- Son Güncelleme: 29.10.2021 15:22
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından şartları karşılayanlar emeklilik hakkını elde edebiliyor ve bu tarihi daha öne çekmek de mümkün. Erkek ve kadın çalışanlar erken emekli olabilmenin yollarını araştırıyor ve bu konuda yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor. Bağkurlularda 8 yıl erken emekli olabilmek mümkün. Doğum borçlanması ile de kadın çalışanlar çocuk sayısına göre 6 yıla kadar daha erken emekli olabilme şansını elde ediyor. İşte tüm detaylar…
Bu doğrultuda 4 Ekim 2000 tarihi ve daha öncesinde ticaret hayatına başlamış olan vatandaşlar, erken emeklilik için kollarını sıvamış durumda.