Erken emekli olan meslekler! SGK-SSK ve Bağkur'lu yıpranma payı listesi içinde olanlara 10 senede emeklilik müjdesi
Farklı meslek gruplarında çalışan milyonlarca kişi için mesleki kodla erken emeklilik fırsatı sunuluyor. SGK sigorta girişi bu meslek kodlarında olan vatandaşların erken emekli olması sağlanacak. Başvuru şartlarını karşılayan tüm vatandaşlar, erken emeklilik için başvuru yapabilecek. Erken emeklilik kapsamında yer alıp olmadığını öğrenmek isteyen milyonlarca kişi meslek kodunu kontrol etmeye başladı. İşte erken emeklilikte dikkat çeken detaylar.
Meslek Kodu Uygulamasıyla Emeklilik Nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak farklı meslek dallarında görev yapan birçok kişi için meslek koduna göre erken emeklilik fırsatı sunuluyor. İşverenler tarafından çalışanlarının sigortaya bildirimlerinin yapıldığı meslek koduna göre fiili hizmet süresi zammından birçok meslek grubundaki kişi yararlanabiliyor.
İşverenlerin SGK'ya çalışanları için bildirimlerinin esas alındığı uygulama kapsamında erken emeklilik hakkı olup olmadığını öğrenmek isteyenlerin meslek kodunu kontrol etmeleri gerekiyor.
İlgili meslek kodlarının doğru bildirilmemesi suç teşkil edeceği için yapılan eksik ya da yanlış bildirimlerin ilgili SGK birimlerine şikayet edilmesi mümkündür. Meslek koduyla emeklilik hak arasında yıpranma payı olarak da anılan fiili hizmet süresi zammı olarak da tanımlanmaktadır.
Mesleki Koda Göre Emeklilik Süresi Kısalabilir
SGK'ya belirli meslek kodlarında bildirimi yapılan çalışanların erken emekli olması mümkündür. Bazı riskli ve ağır meslek grupları için geçerli olan söz konusu uygulama kapsamında yıpranma payından yararlanarak vatandaşların emeklilik hakkından yararlanması sağlanmaktadır.
Çalışılan işin SGK'ya göre yıpranma hakkı olan meslek kodları kapsamında yer alması durumunda emeklilik süresinin kısalması sağlanmaktadır.