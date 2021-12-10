Erken emekli olan meslekler! SGK-SSK ve Bağkur’lu yıpranma payı listesi içinde olanlara 10 senede emeklilik müjdesi

İlgili meslek kodlarının doğru bildirilmemesi suç teşkil edeceği için yapılan eksik ya da yanlış bildirimlerin ilgili SGK birimlerine şikayet edilmesi mümkündür. Meslek koduyla emeklilik hak arasında yıpranma payı olarak da anılan fiili hizmet süresi zammı olarak da tanımlanmaktadır.

