Erkek- kadın, öğrenci- ev hanımı fark etmeksizin herkese ek gelir fırsatı! İŞKUR en az 4 bin 250 TL'lik maaş ile evden çalışacak personeller arıyor!
Bünyesinde yayınladığı personel alımı ilanları ve kurum olarak geliştirmiş olduğu istihdam ve ödeme projeleri ile vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarının başında gelen Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde artan masraflara karşın ek gelire ihtiyaç duyan ülke vatandaşlarına çağrıda bulundu, Genç yaşlı, öğrenci ev hanımı, kadın erkek demeden herkesin başvuru yapabileceği ilanların ayrıntıları belli oldu.
Koronavirüs salgını ile birlikte dalgalı hareketler sergilemeye başlayan ekonomi piyasaları, 24 Şubat tarihinde başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ve yeni dönemde FED yetkilileri tarafından açıklanan faiz artırımı kararları sonrasında yukarı yönlü hareketler kaydetti. Bugün hala hızla yükselmeye devam eden döviz kurları ve altın fiyatları, gündelik hayat akışı içerisinde satışa sunulan hizmetlere ve hizmet ürünlerine yüksek oranlarda zamların yapılmasına sebep oldu.
Bu noktada devreye giren Türkiye İş Kurumu, kendi bünyesinde yayınladığı iş ilanlarına yeni bir kategori ekleyerek, evden yapılabilecek iş ilanlarını duyurdu. Söz konusu ilanlara herkesin başvuru yapabileceğini belirten kurum, ilan detaylarını paylaştı.
Türkiye İş Kurumu'ndan Ek Gelir Desteği!
Hem kamu sektörüne hem de özel sektöre ilişkin personel alımı ilanları yayınlayan ve yanı sıra kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu istihdam projeleri ile de ülke içi işsizlik oranının düşürülmesine katkı sağlayan Türkiye İş Kurumu, alım gücü düşen ve buna bağlı olarak da nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlar için yeni bir çağrı yaptı. Ev işi ilanları da yayınlamaya başladığını duyuran kurum, ilgili ilanların detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmış olan ev işi ilanları açıklamasına göre söz konusu ilanlara, ev hanımlarının, öğrencilerinin ve 18 yaşın üstünde olan diğer bireylerin başvuru yapabilecekleri bilgisi kaydedildi.