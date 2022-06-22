EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! Brent petrol fiyatı düşüyor BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! 22 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatların son günlerde gelen peş peşe zam sonrası sürücüler günlük olarak benzin, motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. Bugün LPG, mazot, benzine zam var mı yok mu merak ediliyor. Yakın zamanda indirim olacak mı? sorusu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: İstanbul, Ankara, İzmir 22 Haziran BP, Opet, Shell güncel benzin, motorin, otogaz fiyat listesi...