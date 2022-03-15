🚖EPGİS 16 MART 2022 BENZİN VE MOTRİNE İNDİRİM! 1 Litre benzin ve motorin (mazot) kaç TL oldu? ⛽ Opet, Shell, Total, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları!
Milyonlarca araç sahiplerinin beklediği haber geldi. Brent petrolün fiyatı savaşla birlikte zirveye yükselmiş ve bu durum pompa fiyatlarına zam olarak yansımıştı. Son günlerde brent petroldeki düşüşün başlaması ile benzin fiyatlarında da indirim haberleri geldi. Bu bağlamda bugün motorine 2. 38 TL'lik indirim geldi. Alınan haberlere göre, 16 Mart 2022 Çarşamba tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine yeniden indirim geleceği söylendi. Araç sahipleri tarafından EPGİS son dakika açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!
15.03.2022 10:46 - Son Güncelleme: 15.03.2022 10:46
Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,14 düşüşle 101,41 dolar oldu. Bu düşüşlerin günlerdir devam etmesiyle gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri, 'Benzin ve motorine indirim gelecek mi?' sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırıyor. Sektör temsilcilerinden konuya ilişkin açıklamalar geldi. Peki, 16 Mart 2022 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!