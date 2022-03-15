🚖EPGİS 16 MART 2022 BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! 1 Litre benzin ve motorin (mazot) kaç TL oldu? ⛽ Opet, Shell, Total, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları!

🚖EPGİS 16 MART 2022 BENZİN VE MOTRİNE İNDİRİM!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor.