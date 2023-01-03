ENFLASYON DİP YAPTI! ZAMLAR KESİNLEŞTİ! Emekli, memur emeklisi ve memur maaşı zammı kaç TL oldu? 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı!
Türkiye, memur ve emekli maaş zamlarını öğrendi. Milyonlarca vatandaş zamlı maaşlarını hesapladı. Maaş belirlemelerinde enflasyon rakamlarının etkili olduğu memur ve emekliler şimdi hükümetten gelecek refah payına kilitlendi. Peki enflasyona göre kim yüzde kaç zam aldı? 2023 yılı zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı!
03.01.2023 11:57 - Son Güncelleme: 03.01.2023 11:57
Yalnızca enflasyon rakamları baz alınarak yapılacak maaş hesaplamalarında Aralık ayı ile birlikte son 6 aylık enflasyon rakamı incelendiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı yüzde 15,2 olacak. Memur ve memur emeklisinin maaş zammı ise toplu sözleşme sayılarına göre yüzde 16,2 olacak. Ancak bu rakamlar memur ve emekli için nihai zam rakamları değil.
Memur ve emeklilere verilecek refah payı zammı sonrası kesin rakamlar açıklanacak.
Emekli Maaşı Hesaplama
Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak emekli maaşı hesaplanır. Emekli maaşını hesaplayacaklar SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.