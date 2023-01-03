ENFLASYON DİP YAPTI! ZAMLAR KESİNLEŞTİ! Emekli, memur emeklisi ve memur maaşı zammı kaç TL oldu? 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı!

Yalnızca enflasyon rakamları baz alınarak yapılacak maaş hesaplamalarında Aralık ayı ile birlikte son 6 aylık enflasyon rakamı incelendiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı yüzde 15,2 olacak. Memur ve memur emeklisinin maaş zammı ise toplu sözleşme sayılarına göre yüzde 16,2 olacak. Ancak bu rakamlar memur ve emekli için nihai zam rakamları değil.

Memur ve emeklilere verilecek refah payı zammı sonrası kesin rakamlar açıklanacak.