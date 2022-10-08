En yakın ATM’den çekebilirsiniz! Biraz önce netleşti! Şahsi banka hesaplarına 5000 TL yatırılıyor!

Bankalara gidip uğraşmadan, uzun sıralar beklemenize lüzum kalmadan. Herhangi bir evrakla ya da işlem ile uğraşmadan ihtiyaç sahibi herkes 3000 liraya varan nakit avansa sahip olabilecektir. Bu avansı almak amacıyla bir ATM'ye gitmeniz yeterli olacaktır.