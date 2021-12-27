En uygun faizle konut, taşıt, ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi! Yıl bitmeden kredi çekecekler dikkat! İşte faiz oranları…

Yeni sene için heyecanlı bekleyiş başlamışken bankalardan kredi çekmek isteyenler yıl bitmeden, faiz oranları güncellenmeden başvuru yapmak istiyor. Nakit sıkıntısı çekenler, iş kuracaklar ya da yeni bir eşya alacaklar ihtiyaç kredisini, araba satın almak isteyenler taşıt kredisini, ev alma hayaliyle yanıp tutuşanlar ise konut kredisini tercih ediyor. Banka şubelerini dolaşarak vakit kaybetmek yerine en uygun faizle konut, taşıt, ihtiyaç kredisi veren bankalar listesini haberimizde sizler için derledik. Bütçenize en uygun geri ödeme koşulları olan seçeneğe karar vermeden haberimizden güncel faiz oranlarını, ödeme planını görebilirsiniz. İşte bankaların konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları!