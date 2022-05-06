🚭En ucuz sigara hangisi? Mayıs 2022 Hangi sigaralara, kaç TL zam geldi? Winston Slender blue, Kent, Rothmans, Camel, Medley yeni fiyat listesi

En ucuz sigara hangisi? Hangi sigaralara zam geldi? Güncel sigara fiyatları detayları merak ediliyor. Bu anlamda baktığımız zaman en ucuz sigara 25.50 TL oldu. Sosyal medya üzerinden sigara zammı konusunu birçok kişi yorumluyor. Peki Winston Slender blue, Kent, Rothmans, Camel, Medley yeni fiyat listesi kaç para oldu? 2022 Mayıs ayı zamlı güncel liste...