🚭En ucuz sigara hangisi? Mayıs 2022 Hangi sigaralara, kaç TL zam geldi? Winston Slender blue, Kent, Rothmans, Camel, Medley yeni fiyat listesi
Sosyal medyada dolaşan iddialar 5 Mayıs ile birlikte ayyuka çıktı. Sigaraya zam geldi mi, sigara kaç para oldu sigara tiryakilerinin en çok araştırdığı husus oldu. 5 Mayıs Perşembe günü sigara fiyatlarına 2 lira daha zam yapıldı. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL oldu. Winston Slender, Winston Blue, LD, Kent, Camel, Viceroy zamlı fiyatlar ne oldu? Peki hangi markaya ne kadar zam geldi? İşte Mayıs 2022 zamlı sigara fiyatları...
En ucuz sigara hangisi? Hangi sigaralara zam geldi? Güncel sigara fiyatları detayları merak ediliyor. Bu anlamda baktığımız zaman en ucuz sigara 25.50 TL oldu. Sosyal medya üzerinden sigara zammı konusunu birçok kişi yorumluyor. Peki Winston Slender blue, Kent, Rothmans, Camel, Medley yeni fiyat listesi kaç para oldu? 2022 Mayıs ayı zamlı güncel liste...
Son dakika: Vatandaşlar tarafından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de güncel sigara fiyatları oldu.Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı kararı ile sarmalık kıyılmış tütünün ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı.
Buna göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıldı. Bu haber sonrası sigara fiyatlarına zam beklentisi oluşmuştu. Bu haber sonrası vatandaşlar sigara fiyatlarını araştırmaya başladı.
SİGARA FİYATLARINA 2 LİRA ZAM!
2022 yılı itibariyle Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından 5 Mayıs Perşembe günü sigara fiyatlarına 2 lira daha zam yapıldı.