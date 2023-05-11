En düşük memur maaşı ne kadar 2023? Memur maaş hesaplama! Emekli Sandığı maaşları kaç TL olacak? 22.000 TL taban ücret ile maaş farkları ne zaman ödenecek?
En düşük memur maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Memurlara Temmuz müjdesi veren Erdoğan, "Temmuzda en düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından az olmayacak seviyede düzenleyeceğiz. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki artış otomatik olarak emekliliklere de yansıyacak. Bakanımıza yasal tarih olan temmuza kadar bu çalışmanın tamamlanması talimatı verdim" dedi. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar 2023? Memur maaş hesaplama nasıl yapılır? 22.000 TL taban ücret ne zaman geçerli olacak? Kim, ne kadar zam alacak? İşte detaylar...
Memur zammı hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, en düşük memur maaşının 22.000 TL seviyesine çıkarıldığını duyurdu. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar 2023? Memur maaş hesaplama nasıl yapılır? 22.000 TL taban ücret ne zaman geçerli olacak? Kim, ne kadar zam alacak? İşte detaylar...
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI YÜZDE 85 ARTACAK!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun." dedi. Erdoğan, "Bakanımıza temmuz ayında bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim" dedi.
Böylece en düşük memur maaşı 11848 TL'den yüzde 85'i aşan zamla 22 bin TL düzeyine yükselecek.
Öte yandan memur zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı belirlenirken yüzde 45'ten az olmamak kaydı ile yeni düzenlemeler yapılacak.
MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK
Emekli ve memura ek zam yolda! Seçim sonrası Meclis'in açılmasıyla beraber ilk olarak emekli ve memur maaşlarına yapılacak düzenlemeler ele alınacak.
Geçtiğimiz günlerde 700 bin kamu işçisine yüzde 45 oranında zam yapıldığını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir müjde de emekli ve memura vermişti.
Başkan Erdoğan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
''Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz.
Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak.''
MEMUR ZAMMI İÇİN BİR AÇIKLAMA DA AK PARTİ'DEN GELDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Erdoğan'ın açıkladığı zamla ilgili değerlendirmede bulundu.
Dağ, "Biraz önce Cumhurbaşkanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla ve sendika temsilcileri ile kamu işçilerine olan oranı açıkladı, %45 ve en düşük kamu işçisi 15.000 TL brüt olarak maaş almış olacak." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN TEMMUZ DÖNEMİ İÇİN DE TALİMATI VERDİ
Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.
2 Bakanlık, ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.