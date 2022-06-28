En düşük emekli TABAN maaşı + bayram ikramiyesine 4.253 TL HESABI! 2.500 2.800 3.500 TL emekli maaşı alan SSK Bağkur, 4C'liler! %40.75 zamla KALEM KALEM MAAŞ TABLOSU!
Emekliler merakla Temmuz zammı hakkında detayları merak edip araştırıyor. Gelirlerin çifter çifter artacağı Temmuz ayına sadece sayılı günler kaldı. Konu hakkında TÜED Başkanı Ergün'den yeni bir çağrı geldi. Ergün, "En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilsin. İkramiyeler de en düşük emekli aylığı seviyesine endekslensin." ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda ikramiyelere zam gelecek mi? En düşük emekli aylığı kaç TL olacak? Soruları merak edildi. Son hesaplamalara haberimizde yer verdik. İşte emekli Temmuz zammına dair merak edilenler!
Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak yılın ikinci zammını büyük bir merakla bekliyor. Memurlar ve emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor. Bu artışları da enflasyon oranları belirliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Öte yandan emekliler Temmuz ayında bayram ikramiyesini de ceplerine koyacak. En düşük taban aylığı ve ikramiyelerin yükseltilmesi ve asgari ücret seviyesinde olması beklentiler arasında. Peki, ikramiyelere zam gelecek mi? En düşük emekli aylığı kaç TL olacak?
Maaşlarının artacağı hem de Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği Temmuz ayına sayılı gün kalırken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) hem taban aylıklar hem de bayram ikramiyeleri için çağrı geldi.