En düşük emekli TABAN maaşı + bayram ikramiyesine 4.253 TL HESABI! 2.500 2.800 3.500 TL emekli maaşı alan SSK Bağkur, 4C’liler! %40.75 zamla KALEM KALEM MAAŞ TABLOSU!

Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak yılın ikinci zammını büyük bir merakla bekliyor. Memurlar ve emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor. Bu artışları da enflasyon oranları belirliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Öte yandan emekliler Temmuz ayında bayram ikramiyesini de ceplerine koyacak. En düşük taban aylığı ve ikramiyelerin yükseltilmesi ve asgari ücret seviyesinde olması beklentiler arasında. Peki, ikramiyelere zam gelecek mi? En düşük emekli aylığı kaç TL olacak?