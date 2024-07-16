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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'a 3 alternatif sunuldu! Masadaki en güçlü senaryo belli oldu! İşte SSK, Bağ-Kur'lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği iyileştirmeye ilişkin son viraja girildi. Emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatif rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu. Zam senaryosuna ilişkin 3 alternatif üzerinde çalışıldı. En güçlü senaryo ise kulislere yansıdı. Konuya ilişkin Takvim'e özel olarak konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışmanın bugün açıklanacağını duyurdu. 2024 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 10:42 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 11:12
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan’a 3 alternatif sunuldu! Masadaki en güçlü senaryo belli oldu! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu 1

Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisinin merakla beklediği iyileştirme zamlarına ilişkin çalışmada son viraja girildi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan’a 3 alternatif sunuldu! Masadaki en güçlü senaryo belli oldu! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu 2

BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULDU

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yürüttüğü emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatif rapor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

En düşük emekli maaşında sona doğru!

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan’a 3 alternatif sunuldu! Masadaki en güçlü senaryo belli oldu! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu 3

3 ALTERNATİF ÜZERİNDE DURULDU

Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre; 1 milyon 810 bin emeklinin yararlanması öngörülen çalışmada zam alternatifleri 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 üzerinden çalışıldı.

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