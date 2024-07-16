Milyonlarca emeklinin merakla beklediği iyileştirmeye ilişkin son viraja girildi. Emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatif rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu. Zam senaryosuna ilişkin 3 alternatif üzerinde çalışıldı. En güçlü senaryo ise kulislere yansıdı. Konuya ilişkin Takvim'e özel olarak konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışmanın bugün açıklanacağını duyurdu. 2024 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisinin merakla beklediği iyileştirme zamlarına ilişkin çalışmada son viraja girildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULDU
Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yürüttüğü emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatif rapor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
3 ALTERNATİF ÜZERİNDE DURULDU
Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre; 1 milyon 810 bin emeklinin yararlanması öngörülen çalışmada zam alternatifleri 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 üzerinden çalışıldı.