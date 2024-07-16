Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yürüttüğü emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatif rapor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

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3 ALTERNATİF ÜZERİNDE DURULDU

Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre; 1 milyon 810 bin emeklinin yararlanması öngörülen çalışmada zam alternatifleri 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 üzerinden çalışıldı.