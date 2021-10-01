En düşüğü 5.750 TL... Tek tek açıklandı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor!

Bir iş görüşmesine gittim, ücreti ve sosyal hakları çok iyi seviyede. Ancak işverenin 5 yıl boyunca hamile kalmayacaksın taahhüdü var. Oldu da 4. Yılda ben hamile kaldım, bir yaptırım uygulayabilirler mi?

Merhaba, işverenin bu yönde bir taahhüt ya da söz alması kanunen uygun değildir. Bu anayasal bir suç bile sayılabilir. Gönül rahatlığı ile işe başlayabilir, böyle bir taahhüdü yok sayabilirsiniz. Kağıt imzalamanızı istiyorlarsa da imzalayabilirsiniz, onun da kanun hükmünde geçerliliği olmayacaktır.