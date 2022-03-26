En az lise mezunu büro personeli alınacak! Farklı illerden binlerce kişi başvuru yapıyor! İŞKUR büro memuru güncel ilan ve şartları…

Büro personeli olarak kariyer sahibi olmak isteyenler hangi şirketlerin hangi şehirlerden alım yapacağını öğrenmek istiyor ve İŞKUR güncel ilanlarında neler olduğunu araştırıyor. Farklı illerden binlerce kişi başvuru yapıyor, en az lise mezunu büro personeli alınacak. İlan özel şartları şirketlere göre değişiklik gösteriyor, İŞKUR büro memuru güncel ilan ve şartları haberimizin içeriğinde yer alıyor, inceleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.