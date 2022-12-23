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Haberler Ekonomi En az ilkokul mezunu personel alım kadroları! 8.500-10.500 TL maaşla! Aralık ayı İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları!

En az ilkokul mezunu personel alım kadroları! 8.500-10.500 TL maaşla! Aralık ayı İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları!

İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları detayları gelmeye devam ediyor. O belediyeler İŞKUR üstünden ilan yayımladı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağıni açıkladı. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel, memur ve işçi alımında başvuru bilgileri makalemizde. Müracaatlarını internet üstünden yapacakları araştırmanın ardından kurum üstünden veya imkân varsa internet aracılığı ile gerçekleştirebilecek olan birçok birey, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hedefiyle araştırmalarını sürdürüyor.

takvim.com.tr
23.12.2022 16:38 - Son Güncelleme: 23.12.2022 16:58
En az ilkokul mezunu personel alım kadroları! 8.500-10.500 TL maaşla! Aralık ayı İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları!

Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımları yapılıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan belediye personeli alımı ilanlarına baktığımızda bir çok belediyeye alım yapıldığını görüyoruz. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı amacıyla merak uyandırmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı müracaat ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı müracaat ekranı ile ilgili birtakım veriler

GALERİ DEVAM EDİYOR
En az ilkokul mezunu personel alım kadroları! 8.500-10.500 TL maaşla! Aralık ayı İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları!

Kurum Dışı Kamu İşçi İlanları Belediye İlanları

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2022 (1)

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2022

En az ilkokul mezunu personel alım kadroları! 8.500-10.500 TL maaşla! Aralık ayı İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları!

Samsun Bafra Belediyesi Personel A. Ş. 26.12.2022

Zonguldak Gümeli Belediyesi Pers. Ltd. Şti 23.12.2022

En az ilkokul mezunu personel alım kadroları! 8.500-10.500 TL maaşla! Aralık ayı İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları!

Manisa Demirci Belediyesi Personel Ltd. Şti. 23.12.2022

İzmir İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş. 24.12.2022

En az ilkokul mezunu personel alım kadroları! 8.500-10.500 TL maaşla! Aralık ayı İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları!

Kayseri Develi Belediyesi Personel A.Ş.26.12.2022

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 23.12.2022

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