En az ilkokul mezunu İŞKUR'dan hastanelere personel alımı başvuru şartları nedir? (hasta danışmanı-temizlik ve güvenlik görevlisi-büro memuru-sekreter-şoför)

İŞKUR'DAN HASTANELERE PERSONEL ALIMI

İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik. Hastaneler bünyesinde görevlendirmek üzere; hasta kabul, danışma, temizlik görevlisi ve hemşire gibi alımlar yapan İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor.