En az ilkokul mezunu İŞKUR'dan hastanelere personel alımı başvuru şartları nedir? (hasta danışmanı-temizlik ve güvenlik görevlisi-büro memuru-sekreter-şoför)
En az ilkokul mezunu personel alımları başladı. İŞKUR'dan hastanelere Kasım ayı personel alımı müracaat şartları son derece merak ediliyor. Bütün Türkiye çapında hastanelere personel alımları yapılıyor. Sağlıkçı, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor. Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. İŞKUR hastanelere iş müracaatı nasıl yapılır incelemesi yapanlar amacıyla detayları açıkladık.
06.11.2021 09:31
- Son Güncelleme: 06.11.2021 09:31
İŞKUR hastane personel alımı başvuruları başladı. Hasta danışmanı, temizlik ve güvenlik görevlisi, büro memuru, sekreter ve şoför alımı amacıyla detayları sayfamızda veriyoruz. Hastanelere personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen şahıslar adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları ya da alttaki link üzerinden çıkan verileri doldurarak çevrimiçi kayıt yaptırmaları gerekir.
İŞKUR'DAN HASTANELERE PERSONEL ALIMI
İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik. Hastaneler bünyesinde görevlendirmek üzere; hasta kabul, danışma, temizlik görevlisi ve hemşire gibi alımlar yapan İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor.