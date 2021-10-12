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Haberler Ekonomi En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları! (güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, beden işçisi)

En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları! (güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, beden işçisi)

En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı Ekim ayının 2. haftasında bütün süratiyle devam ediyor. Bu bağlamda en az ilkokul mezunu güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, ambulans şoförü ve ebe alımı yapılıyor. Bu anlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sayfasında ''açık iş ilanları'' ve ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, değişik şehirlerde tespit edilen özel hastanelere ve kamu hastanelerine KPSS'li ve KPSS koşulsun sağlık personeli alımı yapılıyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre ideal olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'a kayıt olarak anında başvurun! Bu sektörlere acil 140 bin işçi alımı var! İşte başvuru şartları

takvim.com.tr
12.10.2021 09:48 - Son Güncelleme: 12.10.2021 09:49
En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları! güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, beden işçisi

En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı Ekim ayının 2. haftasında bütün süratiyle devam ediyor. Bu bağlamda en az ilkokul mezunu güvenlik ve temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, ambulans şoförü ve ebe alımı yapılıyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları! güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, beden işçisi
Kantin Görevlisi
2 Açık Pozisyon MERSİN 00006339404
29.10.2021
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı
Özel / Daimi
9 Açık Pozisyon GAZİANTEP 00006340364
31.10.2021
En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları! güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, beden işçisi

Diğer Sağlık Personeli

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon ÜLKE GENELİ (Çalışma İli: TEKİRDAĞ) 00006341452

31.10.2021

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon ÜLKE GENELİ (Çalışma İli: ESKİŞEHİR) 00006341738

31.10.2021

En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları! güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, beden işçisi

Fotoğrafçı

Özel / Daimi

8 Açık Pozisyon ÜLKE GENELİ (Çalışma İli: İSTANBUL) 00006339598

7.11.2021

Otopark Görevlisi/Vale

1 Açık Pozisyon GAZİANTEP 00006339785

9.11.2021

En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları! güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, beden işçisi

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İZMİR 00006340148

9.11.2021

Aşçı Yardımcısı

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon KAYSERİ 00006340321

9.11.2021

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