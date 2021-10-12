En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları! (güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, beden işçisi)

En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı Ekim ayının 2. haftasında bütün süratiyle devam ediyor. Bu bağlamda en az ilkokul mezunu güvenlik ve temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, ambulans şoförü ve ebe alımı yapılıyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.