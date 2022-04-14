En az ilkokul mezunu 18-55 yaş arası anında başvurabilir! 3 ayda 325 bin kişi... İŞKUR 106.197 işçi alacak! Formu dolduran iş başı yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yaklaşık 106.197 işçi aranmaktadır. Vatandaşların sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oluyor. İş arayışında olanlar İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabiliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yılın ilk üç ayında 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu. Nisanda binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay alım yapılacak sektörler belli oldu. Yüz binlerce kişinin aradığı işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte İŞKUR Nisan ayı personel alımı ilanları!