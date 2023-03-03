En az 8.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! İŞKUR güncel başvuru iş ilanları açıklandı!
İŞKUR personel alımlarına devam ediyor. Bu anlamda yüzlerce temizlik görevlisi ve beden işçisi ilanları yayımlandı. Özel sektör ve kamu kurumları bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.
03.03.2023 13:27 - Son Güncelleme: 03.03.2023 13:27
İşkur Güvenlik Ve Temizlik Görevlisi Başvuru Şekli
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.