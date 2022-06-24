En az 6.015 TL maaş verilecek! SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'li, EYT'li, memur, çalışan herkes için müjde geldi! 45-46-47-50-58 yaşında...
İş hayatını deneyimleyen milyonlarca kişi birçok sorunun yanıtını araştırıyor. En çok merak edilen sorular arasında ise "EYT yurt dışında prim dolduranları etkiler mi? Ocak ayında zamlanan maaşlar Temmuz'da yeniden zamlanacak mı?" Soruları araştırılıyor. Tüm merak edilen soruların cevapları haberimizde yer alıyor. İşte SSK, Bağkur, EYT'li, emekli, memur ve çalışanları ilgilendiren konular ve cevapları...
Herkes bu soruların cevabını arıyordu. Emekli memur Temmuz zammı, emeklilik yaşı hesaplama, EYT yasası son gelişmeler sıkı takibe alınıyor. Vatandaşlar, "Temmuz ayında emekliler için nasıl bir artış planlanıyor? Temmuz'da yapılacak artış 2.500 TL üzerinden mi olacak? Yurt dışında 4500 günüm var. Kaç yaşında kaç günle emekli olabilirim? EYT beni etkiler mi? Maaşımızın dışında her ay yemek ve yol parası da ödeniyor. Bu ödemeleri kıdem tazminatımızda kullanabilir miyiz? Babam 1999 dan beridir aynı iş yerinde çalışıyor bugün kendi isteğiyle ayrılmak istese iş yerinden tazminatını alır mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen tüm soruyu yanıtladı.
Temmuz ayında emekliler için nasıl bir artış planlanıyor, bilgi verebilir misiniz? SAİT CANLI
Emekliler için Temmuz ayında enflasyon rakamlarına göre artış yapılacak. 6 aylık enflasyon oranı kaç çıkarsa bu oran emeklilerin ve memurların zamlarını da belirleyecek. Haziran enflasyonu 4 Temmuz'da açıklanacak buna göre de 6 aylık oran ortaya çıkacak. Yapılan hesaplamalara ve tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 40.75'e çıkması bekleniyor.
Bizim maaşlarımız Ocak ayında 2.500 TL'ye tamamlanmıştı. Temmuz'da yapılacak artış 2.500 TL üzerinden mi olacak? Yoksa tamamlanan maaşımız üzerinden mi? BEYHAN ARICI
Tamamlanan maaşınız üzerinden artış olacak, yeni bir taban maaş belirlenir ve onun altında kalırsa oraya da tamamlanacak. En düşük maaş ocakta 2041 TL idi.
Bu rakam 2.500 TL'ye tamamlandı. Temmuz'da 2041 üzerinden zam olacak ve yeni taban maaş tamamlanacak.