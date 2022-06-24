En az 6.015 TL maaş verilecek! SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'li, EYT'li, memur, çalışan herkes için müjde geldi! 45-46-47-50-58 yaşında...

Herkes bu soruların cevabını arıyordu. Emekli memur Temmuz zammı, emeklilik yaşı hesaplama, EYT yasası son gelişmeler sıkı takibe alınıyor. Vatandaşlar, "Temmuz ayında emekliler için nasıl bir artış planlanıyor? Temmuz'da yapılacak artış 2.500 TL üzerinden mi olacak? Yurt dışında 4500 günüm var. Kaç yaşında kaç günle emekli olabilirim? EYT beni etkiler mi? Maaşımızın dışında her ay yemek ve yol parası da ödeniyor. Bu ödemeleri kıdem tazminatımızda kullanabilir miyiz? Babam 1999 dan beridir aynı iş yerinde çalışıyor bugün kendi isteğiyle ayrılmak istese iş yerinden tazminatını alır mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen tüm soruyu yanıtladı.