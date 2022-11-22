En az 6000 TL maaşla! Bekçi, zabıta, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! 2022 Kasım ayı İŞKUR vasıflı, vasıfsız, kadrolu, sözleşmeli kamu personel ilanları!
Gelen haberlere göre vasıflı ve vasıfsız pek çok kadroya alım yapılacak. 9.000'den çok kadro açılacağına dair gelen haberler işsiz olan vatandaşlar bağlamında sevinçle karşılandı. Şimdilik detaylar ve başvuru tarihleri belli olmasa da çıkan haberler büyük ilgi gördü.
22.11.2022 10:30 - Son Güncelleme: 22.11.2022 10:30
İlanların İşkur üzerinden yayınlanacağı ve müracaat gerçekleştirmek bağlamında İşkur sitesine kayıt yaptırmak gerektiği gelen ilk veriler arasında yer alıyor. İlanları çıktığında kaçırmamak için hemen kaydınızı yaptırmanızı ve zaman zaman siteyi kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Tüm bu veriler ışığında eğer iş arıyorsanız, bilhassa bu kış itibariyle karşınıza aniden çok alternatif çıkacaktır!