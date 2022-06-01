En az 6 bin 861 TL maaş, 50 bin 150 TL zamlı ikramiye! 3600 ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi maaşları ne kadar oldu? Meslek meslek maaş ve gösterge artışı belli oldu!

3600 ek gösterge için son viraja girildi ve çalışmalar tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Peki, 3600 ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi maaşları ne kadar oldu? Emekli ikramiyeleri ne kadar artacak? İşte merak edilenler!