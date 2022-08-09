En az 4.700 TL emekli maaşı! 25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış kadınlara sigorta + emeklilik! Tek evrakla çözülecek: 4B Bağkur 1261 gün prim...
25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda detaylar merakla araştırılıyor. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımlarına devlet tarafından emeklilik imaknı bulunuyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi yok, emekli olabilmek için başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, ev hanımları evde üreterek nasıl emekli olur? Gelin detaylara haberimizden bakalım...
09.08.2022 08:48 - Son Güncelleme: 09.08.2022 08:49
Bazı ev hanımlarının sosyal güvencesi yani herhangi bir sigortası olmuyor. Aslında belli şartları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanıyor. Bu kapsamda devlet tarafından sosyal güvencesi olmayan ev hanımlarına müjde geldi. Evde el işleri yaparak aile bütçesine katkı sunan ev kadınlarına emekli olma imkanı veriliyor. Bunun için aylık 2 bin 1 lira prim yetiyor. Ayrıca vergi muafiyeti de sağlanıyor. Peki, ev kadınları nasıl emekli olabilir? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik var mı? İşte merak edilenler!