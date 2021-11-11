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Haberler Ekonomi En az 4.000 TL maaş ile çalışma fırsatı! Belediyelere KPSS şartsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR’dan başvurunuzu yapın!

En az 4.000 TL maaş ile çalışma fırsatı! Belediyelere KPSS şartsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR’dan başvurunuzu yapın!

Milyonlarca kişiyi iş sahibi yapmaya devam eden İŞKUR'dan yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor ve yakından takip ediliyor. Belediyelerde kariyer hedefleyen vatandaşlar en az 4.000 TL maaş ile çalışma fırsatına yoğun ilgi gösteriyor. Üstelik belediyelere KPSS şartsız personel alımı yapılıyor, başvurunuzu ise İŞKUR üzerinden yapabilirsiniz. Hangi belediyelerin hangi kadrolarına alım yapılacağı, İŞKUR başvuru şartları gibi bilgiler merak konusu oldu ve detaylar merak ediliyor. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

11.11.2021 10:53 - Son Güncelleme: 11.11.2021 10:53
En az 4.000 TL maaş ile çalışma fırsatı! Belediyelere KPSS şartsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR’dan başvurunuzu yapın!

Faklı şehirlerde belediyelere personel alımı yapılacak ve İŞKUR üzerinden ilanlar yayınlanırken mezuniyet, KPSS şartlarının aranmaması en dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabiliyor ve belediyelerde kariyer imkanını yakalıyor. En az 4.000 TL ücretle çalıştırmak üzere yapılacak olan personel alımları için başvurular alınmaya başlandı ve bunun için İŞKUR'da kayıdınızın bulunması gerekiyor. İşte İŞKUR belediye alımlarına ilişkin tüm bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
En az 4.000 TL maaş ile çalışma fırsatı! Belediyelere KPSS şartsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR’dan başvurunuzu yapın!

Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

Ankara Türksat BT Çözüm Mimarı Alımı 28.11.2021

Ankara Türksat İş Geliştirme Uzm. Alımı 28.11.2021

İstanbul Bakırköy Pers. Hizm. Ltd. Şti. 12.11.2021

Zonguldak Çaybel İmar İnş. San.Tic. Ltd.Şti 19.11.2021.pdf

Afyonkarahisar Susuz Bel. Tur. Taş. Ltd. Şti. 05.11.2021

En az 4.000 TL maaş ile çalışma fırsatı! Belediyelere KPSS şartsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR’dan başvurunuzu yapın!

İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.11.2021

Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 20.11.2021

İstanbul Bakırköy Personel Hiz.Ltd.Şti 26.11.2021 (2).pdf

Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi 05.11.2021

Osmaniye Yarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.11.2021.pdf

Aydın Kuşadası Personel A.Ş 12.11.2021

Aydın Kuşadası Personel A.Ş 12.11.2021 (2).pdf

Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 05.11.2021

Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 05.11.2021

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 08.11.2021

İzmir Fuarcılık Hiz. Kültür Sanat İşleri Tic. A.Ş. 05.11.2021

Bitlis Hizan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.11.2021

Kırklareli İl Özel İdaresi Personel A.Ş. 08.11.2021

Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 05.11.2021

Eskişehir İnönü Beledisi Personel Ltd.Şti 05.11.2021

İzmir BYNDR Tur. Ener. Org. İns. Kayn. Eğt. Gıda Tar. Tem. Güv. Taş. İnş. San. Tic. A.Ş. 05.11.2021

En az 4.000 TL maaş ile çalışma fırsatı! Belediyelere KPSS şartsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR’dan başvurunuzu yapın!

Bursa TARIMAŞ San. Tic. A.Ş. 05.11.2021

Antalya Gazibel İnşaat Tarım Turizm ve Sanayi Ltd Şti. 08.11.2021

Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 05.11.2021 (1)

Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.11.2021

İzmir İZDOĞA San. A.Ş. 06.11.2021

İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 05.11.2021

En az 4.000 TL maaş ile çalışma fırsatı! Belediyelere KPSS şartsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR’dan başvurunuzu yapın!

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 08.11.2021

Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.11.2021

Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 05.11.2021

İzmir BYNDR Tur. Ener. Org. İns. Kayn. Eğt. Gıda Tar. Tem. Tic. A.Ş. 08.11.2021

Samsun Bafra Belediyesi Per. A.Ş. 05.11.2021

İstanbul Bakırköy Personel Hizm. Ltd. Şti. 05.11.2021

Sakarya Akbelde İnş. Taah. Sağ. Hiz. A.Ş. 05.11.2021

Denizli Merkezefendi Temz. Ulş. İnş. Tic. A.Ş. 05.11.2021

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