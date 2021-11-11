En az 4.000 TL maaş ile çalışma fırsatı! Belediyelere KPSS şartsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR’dan başvurunuzu yapın!

Faklı şehirlerde belediyelere personel alımı yapılacak ve İŞKUR üzerinden ilanlar yayınlanırken mezuniyet, KPSS şartlarının aranmaması en dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabiliyor ve belediyelerde kariyer imkanını yakalıyor. En az 4.000 TL ücretle çalıştırmak üzere yapılacak olan personel alımları için başvurular alınmaya başlandı ve bunun için İŞKUR'da kayıdınızın bulunması gerekiyor. İşte İŞKUR belediye alımlarına ilişkin tüm bilgiler!