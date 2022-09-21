En az 3.500 TL maaş bağlanacak! Hiç çalışmamış 1,2,3 çocuklu ev hanımlarına SSK'dan emeklilik! E-DEVLET üzerinden online başvuru hakkı! 27-36-40 yaşında...
Hiç çalışmamış ev hanımları da emekli olabilecek! 1,2,3 çocuklu, 23-24-25-30-35-40 yaşlarında olanlar hemen SGK'ya başvuru yapabilir. İsteğe bağlı sigorta ile milyonlarca ev kadını da emeklilik hayatı yaşayabilecek. 4B Bağkur ile emekli olabilirsiniz. 18 yaş üzerindeki herkes hemen şimdi online başvuru yapabilir isterse bizzat "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine giderek de başvuruda bulunabilir. En z 3.500 TL maaş bağlanacak. İşte detaylar....
Hiç çalışmamış 1,2,3 çocuklu ev hanımlarına SSK'dan emeklilik! Aylık en az 3.500 TL maaş bağlanacak! E-DEVLET üzerinden online başvuru hakkı da tanınıyor! Bu zamana kadar sigorta girişi olmamış kadınlardan emekli olmak isteyenler bu yolla emekli olabilecek. Ülkemizde ne kadar emeklilik şartları bulunsa da bazı hallerde hiç çalışmamış olanlar da emeklilik hakkı elde edebiliyor. İsteğe bağlı sigorta ile çalışamayan kadınlar da ileride kendilerine emekli maaşı bağlatabilir. Gelin detaylara birlikte bakalım...
Ev hanımlarının emeklilikten faydalanabilmeleri için en yakın SGK müdürlüğüne gidip, isteğe bağlı sigorta için başvuruda bulunmaları gerekir. 2008 yılından itibaren isteğe bağlı sigorta kapsamında bulunan kişiler, 4B'li Bağ-Kur'lu olarak değerlendirilir. Bundan dolayı da SSK'lılara göre daha fazla prim öderler.
Fakat daha önceki yıllarda çalışan ama eksik primi olanlar, 3.5 yıldan daha az sürede prim ödemelerini tamamladıkları takdirde SSK'dan emekli olarak görünebilir. Primlerin ücreti ise o senenin asgari ücretine göre belirlenmektedir.