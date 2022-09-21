En az 3.500 TL maaş bağlanacak! Hiç çalışmamış 1,2,3 çocuklu ev hanımlarına SSK'dan emeklilik! E-DEVLET üzerinden online başvuru hakkı! 27-36-40 yaşında...

Hiç çalışmamış 1,2,3 çocuklu ev hanımlarına SSK'dan emeklilik! Aylık en az 3.500 TL maaş bağlanacak! E-DEVLET üzerinden online başvuru hakkı da tanınıyor! Bu zamana kadar sigorta girişi olmamış kadınlardan emekli olmak isteyenler bu yolla emekli olabilecek. Ülkemizde ne kadar emeklilik şartları bulunsa da bazı hallerde hiç çalışmamış olanlar da emeklilik hakkı elde edebiliyor. İsteğe bağlı sigorta ile çalışamayan kadınlar da ileride kendilerine emekli maaşı bağlatabilir. Gelin detaylara birlikte bakalım...