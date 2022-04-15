📢En az 22.442 TL maaş ile iş fırsatı! 70 puan KPSS şartı aranıyor! 📌AFAD personel alımı başvurusu ne zaman? 👉Başvuru şartları ise...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesine personel alımı yapılacağı duyuruldu ve başvuru şartları, nereden nasıl yapılacağına ilişkin tüm detaylar açıklandı. Resmi kurumda kariyer hayaliyle yanup tutuşan binlerce kişi en az 22.442 TL ve en fazla 44 884 TL maaş ödemesini duyunca daha da heyecanlandı. En az 70 KPSS puanı ön plana çıkıyor ve diğer aranan nitelikler merak ediliyor. Peki AFAD personel alımı başvurusu ne zaman? İşte konuya dair tüm detaylar!