RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi En az 1.550 - 2.323 TL hesaplarda! 29 Nisan 4/D’li kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yattı mı? Kim kaç TL ikramiye alacak? (13 GÜNLÜK)

En az 1.550 - 2.323 TL hesaplarda! 29 Nisan 4/D’li kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yattı mı? Kim kaç TL ikramiye alacak? (13 GÜNLÜK)

4/D'li kamu işçilerine ilave tediye 13 günlük ödeme bugün hesaplara yatıyor. İşçiler en az 1.550 TL en çok 2.323 TL ödeme alabilecek. Hesaplara yatırılan ilave tediye ödemelerinin ardından gözler bir sonraki ödemeye çevrildi. İlave tediye ödemeleri yılın farklı dönemlerinde toplam 4 taksit şeklinde yapılıyor. Böylelikle işçiler en az 6 bin 200 TL ödeme almaya hak kazanıyor. Peki; tediye ödemesi yattı mı? 29 Nisan 2022 ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

29.04.2022 10:05 - Son Güncelleme: 29.04.2022 10:08
En az 1.550 - 2.323 TL hesaplarda! 29 Nisan 4/D’li kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yattı mı? Kim kaç TL ikramiye alacak? 13 GÜNLÜK

Milyonlarca işçiye ödeme müjdesi! En az 1.550 TL bugün hesaplara geçiyor. 4/D'li kamu işçilerine ilave tediye ödemesi başladı. 28 Ocak itibariyle kamu işçilerine 2. taksit tediye ödemesi yapılıyor. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda toplam 4 kez tediye ödemesi yapılıyor. Peki, tediye ödemesi yattı mı? 29 Nisan 2022 ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

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En az 1.550 - 2.323 TL hesaplarda! 29 Nisan 4/D’li kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yattı mı? Kim kaç TL ikramiye alacak? 13 GÜNLÜK

BUGÜN YATIYOR MU?

700 bin civarında işçiye ödeme yapılacağı aktarıldı. Bu yılın ilk yarısı ile ilgili 26 günlük ikramiyelerinin ilk 13'ü 28 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılmıştı. İkramiyenin diğer taksidi ise 29 Nisan'da (cuma) hesaba geçecek. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise ödemeler tek seferde 23 Aralık'ta yapılacak.

En az 1.550 - 2.323 TL hesaplarda! 29 Nisan 4/D’li kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yattı mı? Kim kaç TL ikramiye alacak? 13 GÜNLÜK

TOPLAM 8 BİN 672 LİRA

En düşük ikramiye, asgari ücretten yapılan hesapla 2 bin 168 lira olacak. Bu hesap 13 güne göre yapılıyor.

En az 1.550 - 2.323 TL hesaplarda! 29 Nisan 4/D’li kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yattı mı? Kim kaç TL ikramiye alacak? 13 GÜNLÜK

Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az toplam 8 bin 672 lira geçmiş olacak. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.

En az 1.550 - 2.323 TL hesaplarda! 29 Nisan 4/D’li kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yattı mı? Kim kaç TL ikramiye alacak? 13 GÜNLÜK

2 ÖDEME DAHA VAR
Kamu işçilerine ayrıca, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılacak.

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