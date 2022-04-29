En az 1.550 - 2.323 TL hesaplarda! 29 Nisan 4/D’li kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yattı mı? Kim kaç TL ikramiye alacak? (13 GÜNLÜK)

BUGÜN YATIYOR MU?

700 bin civarında işçiye ödeme yapılacağı aktarıldı. Bu yılın ilk yarısı ile ilgili 26 günlük ikramiyelerinin ilk 13'ü 28 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılmıştı. İkramiyenin diğer taksidi ise 29 Nisan'da (cuma) hesaba geçecek. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise ödemeler tek seferde 23 Aralık'ta yapılacak.