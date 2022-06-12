En az 1375 TL- en fazla 1650 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C Kurban Bayramı ikramiye rakamı basına sızdı! İkramiyelere %20, %30, %39,67 - 6 aylık enflasyon zammı hesabı!

Hükûmetin bu iki düzenlemeden önceki gündem başlığını ise çalışanlara ve emeklilere temmuzda yapılacak artışlar oluşturuyor. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının teknik heyetleri enflasyonun yanı sıra, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ile 1.100 lira olan bayram ikramiyesinin artışına ilişkin maliyet hesabı yaptığı belirtiliyor.