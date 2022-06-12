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Haberler Ekonomi En az 1375 TL- en fazla 1650 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C Kurban Bayramı ikramiye rakamı basına sızdı! İkramiyelere %20, %30, %39,67 - 6 aylık enflasyon zammı hesabı!

En az 1375 TL- en fazla 1650 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C Kurban Bayramı ikramiye rakamı basına sızdı! İkramiyelere %20, %30, %39,67 - 6 aylık enflasyon zammı hesabı!

Milyonlarca memura 3600 ek gösterge müjdesinin hemen ardından sıra sözleşmeli personele kadro ve EYT meselesine geldi. Bu iki konuyu gündeme alan hükümet, Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde her iki problemi de çözmeyi planlıyor. Aynı zamanda Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesinde artış ve temmuz zammında en düşük emekli taban maaşının yükseltilmesi konusu da masaya getirildi. Emekliler bu haber sonrası ikramiyelere zam gelecek mi? Sorusunu gündeme getirdi. 1.100 lira olan bayram ikramiyesinin artışına ilişkin maliyet hesabı yapıldığı konuşunuluyor. İşte gündemde yer alan başlıklar...

takvim.com.tr
Özel haber
12.06.2022 11:10 - Son Güncelleme: 12.06.2022 11:10
En az 1375 TL- en fazla 1650 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C Kurban Bayramı ikramiye rakamı basına sızdı! İkramiyelere %20, %30, %39,67 - 6 aylık enflasyon zammı hesabı!

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin zamlı olup olmayacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı ikramiyesi Temmuz ayının ilk haftasında hesaplarda olacak. İkramiyeden yeni emekliler ile dul ve yetimler de yararlanacak. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyesi zam oranı ne? Bayram ikramiyesine enflasyon zammı mı gelecek? İşte tüm merak edilenler ve İkramiye zam hesabı haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
En az 1375 TL- en fazla 1650 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C Kurban Bayramı ikramiye rakamı basına sızdı! İkramiyelere %20, %30, %39,67 - 6 aylık enflasyon zammı hesabı!

Hükûmetin bu iki düzenlemeden önceki gündem başlığını ise çalışanlara ve emeklilere temmuzda yapılacak artışlar oluşturuyor. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının teknik heyetleri enflasyonun yanı sıra, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ile 1.100 lira olan bayram ikramiyesinin artışına ilişkin maliyet hesabı yaptığı belirtiliyor.

En az 1375 TL- en fazla 1650 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C Kurban Bayramı ikramiye rakamı basına sızdı! İkramiyelere %20, %30, %39,67 - 6 aylık enflasyon zammı hesabı!

AK Parti yönetimi de hem asgari ücrete ara zam konusunda hem de sabit gelirliler ve emekli maaşlarının artışı konusundaki görüşlerini ilgili bakanlara iletti. AK Parti kaynakları, tüm şartların zorlanarak, başta emekliler olmak üzere dar gelirlilere yönelik adım atılması gerektiğini dile getirdi.

En az 1375 TL- en fazla 1650 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C Kurban Bayramı ikramiye rakamı basına sızdı! İkramiyelere %20, %30, %39,67 - 6 aylık enflasyon zammı hesabı!

EMEKLİ İKRAMİYELERİNDE ZAM HESABI 2022!

Mevcut ikramiye: 1.100 TL

Yüzde 25 zam gelirse 1375 TL olacak

En az 1375 TL- en fazla 1650 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C Kurban Bayramı ikramiye rakamı basına sızdı! İkramiyelere %20, %30, %39,67 - 6 aylık enflasyon zammı hesabı!

Yüzde 30 zam gelirse 1430 TL

Yüzde 35 zam gelirse 1485 TL

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